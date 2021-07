de l’air, des livres publie la première monographie de l’artiste espagnole Almudena Romero, 10ème lauréate de la Résidence BMW à Gobelins, l’école de l’image.

The Pigment Change propose une démarche originale à la fois expérimentale et scientifique, vers une production de photographie « naturelle » avec un engagement écologique et sociétal. L’artiste, née en 1986 à Madrid, recherche une pratique vertueuse à partir de matériaux vivants : la plante et la lumière.

L’édition originale conçue et réalisée par de l’air, des livres se compose de trois cahiers cousus de format différent, collés au dos de chacun, rassemblés par un bandeau.

Les trois cahiers sont de couleurs distinctes (bleu, rouge et vert), comme un clin d’œil au code RVB.

Le premier cahier s’ouvre par une préface de Vincent Salimon, président du directoire de BMW Group France, et se poursuit avec un texte de François Cheval, directeur artistique de la Résidence BMW.

Le second cahier présente les recherches de la lauréate où elle revendique son parti-pris à travers textes, croquis et photos de travail.

Le troisième rassemble les œuvres réalisées durant la Résidence.

En écho au travail de l’artiste, il a été utilisé pour les titres le caractère typographique Faune, crée par Sandrine Nugue dans le cadre d’un appel à candidatures du Centre National des Arts Plastiques (CNAP) en partenariat avec le groupe Imprimerie Nationale.

The Pigment Change sera exposé au cloître Saint-Trophime dans le cadre des Rencontres d’Arles du 4 juillet au 29 août 2021 et à Paris Photo du 11 au 14 novembre 2021 au Grand Palais éphémère.

BMW célèbre en 2021 un double anniversaire : les 50 ans d’engagement culturel du groupe dans le monde et les 10 ans de la Résidence en France.

Grand mécène de la photographie en France depuis 2003, BMW Group a initié en 2011 une résidence d’artiste offrant un lieu d’expression libre, invitant à toutes les pratiques photographiques et favorisant l’émergence de talents.

The Pigment Change est une coédition de l’air, des livres / BMW Art & Culture.

Cet ouvrage est bilingue (français-anglais).

Il est constitué de 3 cahiers collés, de couleur et de tailles différentes insérés dans un bandeau.

Le format total de l’ouvrage (celui du cahier 3) est de 210 X 257 mm.

Le premier cahier est d’un format 190 X237 mm. La cahier 2 est d’un format 200 X 247 mm.

Chaque cahier fait l’objet d’une couture spécifique (Singer à plat fil bleu pour le cahier 1, écolière fil rouge pour le cahier 2, Singer à cheval avec fils dépassant vert pour le cahier 3)

La pagination, couverture comprise de cet ensemble de cahiers, est de 72 pages

(12 pages + couv pour le cahier 1, 24 pages + couv pour les cahiers 2 et 3).

Le papier utilisé pour les couvertures est un Sensation Tradition Extra blanc 270 g/m2.

Le papier utlisé pour l’intérieur est un Offset supérieur Munken Polar – Blanc 130 g/m2

The Pigment Change est protégé par un film plastique biodégradable

Cet ouvrage a été imprimé sur les presses de l’imprimerie Les Arts Graphiques à Nice.

Parution: le 24 juin 2021

ISBN : 978-2-490704-05-7

Diffusion: Saveca Art & Paper.

