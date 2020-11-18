de l’air n°76 – Spécial 20 ans

Hiver 2020-21 (en plein reconfinement)
de l’air fête ses vingt ans en 2020 avec trois numéros spéciaux
Pour ce dernier numéro vintage, de l’air a mis a contribution les personnalités de la photographie en France, mais aussi en Belgique, en Suisse et en Espagne.
Toutes ont répondu à une question pas si simple:
QUE DONNE À VOIR LA PHOTOGRAPHIE?
AVEC AURÉLIE DE LANLAY, FLORIAN EBNER, QUENTIN BAJAC, NATHALIE MARTIN, GILLES MORA, HÉLOÏSE CONÉSA, SIMON BAKER, FLORENCE BOURGEOIS, CLÉMENT CHÉROUX, ANNE DOPFFER, PIERRE-ALEXIS DUMAS, ANNE-SYLVIE BAMEULE, JÉRÔME PULIS, EMMANUELLE DE L’ÉCOTAIS, CHARLES CARMIGNAC, CHRISTINE RAOULT, MARYVONNE DE SAINT-PULGENT, FRÉDÉRIC DUFOUR, ISABELLE TESSIER, XAVIER CANONNE, STÉPHANIE MARIA-BAJARD, FRANÇOIS-NICOLAS L’HARDY, CAROLINE STEIN, FRANCK PORTELANCE, AGNÈS SIRE, DAVID LE BRETON, ISABELLE DE OLIVEIRA, PASCAL BEAUSSE, MARYSE BATAILLARD, GUILLAUME PIENS, CHRISTINE BARTHE, JEAN-LUC MONTEROSSO,ONDINE BRÉAUD-HOLLAND, JACQUES ROCHER, MARIA GARCIA YELO, SYLVAIN BAILLY, ODILE ANDRIEU, STEFANO STOLL, LAURENCE MAYNIER, FOUCAULD PROVÉ, MARTA GILI, SYLVAIN LIZON, ANNETTE HAUDIQUET, ARNAUD LÉVÈNES, MONICA SANTOS, ANATOLE DESACHY, ANNE IMMELÉ, ALAIN ARNAUDET, FANNIE ESCOULEN, COLLECTIF DUPON, MICHEL JANNEAU, CHARLOTTE FLOSSAUT, SERGE TISSERON, SYLVIE JUMENTIER, ÉRIC BOUTTIER, GAËLLE GOUINGUENÉ, PATRICK DELAT, GABRIEL BAURET, DIDIER QUILAIN, GILLES FAVIER, PASCAL MIRANDE, GUILLAUME CUVILLIER, FRED BOUCHER, CHRISTOPHE ASSO, SIMON EDWARDS, PHILIPPE GUIONIE, MARC DONNADIEU, CHANTAL NEDJIB, CHRISTIAN LACROIX
Au sommaire également
LA PREMIÈRE MATTHIEU CROIZIER
L’ÉDITORIAL ANTOINE D’AGATA
LEWIS BUSH LAURÉAT DE LA RÉSIDENCE BMW
JEAN-FRANÇOIS CAMP COLLECTIONNEUR
BEAU LIVRE LA VILLE MONDE DE TENDANCE FLOUE
TRÉSORS PUBLICS DANS LA RÉSERVE DE 14 ARTOTHÈQUES
LE BLEU DU CIEL EDOUARD TAUFENBACH ET RÉGIS CAMPO, LAURÉATS DU PRIX SWISS LIFE À 4 MAINS
LA DERNIÈRE GILLES CARON
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