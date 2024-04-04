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de l’air n°86

Printemps 2024

DÉLICE DES CORPS

05 LA PREMIÈRE RICHARD DUMAS À LA ROCHELLE
06 L’ÉDITO STÉPHANE DUROY
10 PLANCHE CONTACT EXPOSITIONS, PRIX, FESTIVALS…
16 L’AIR DU TEMPS LES MONTRES SQUELETTES
18 EN COUVERTURE LES HOMMES NUS DE SONIA SIEFF
30 SEINS! UN TOUR DE POITRINE À VENISE
34 RENCONTRE LA GALERIE JEAN-DENIS WALTER
38 BERTRAND DESPREZ EN LUTTE !
46 JUSTIN WELSTEAD COLLECTIONNEUR DE PHOTO. DE SPORT!
48 PORTFOLIO 33 PHOTOGRAPHES DÉCOUVRENT DES CORPS
60 DAVID LE BRETON DES CORPS ET DES IDENTITÉS
62 LA DERNIÈRE HENRIKE STAHL

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