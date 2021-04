de l’air n°77

SPÉCIAL PORTRAIT

Frédéric Stucin Lauréat du prix Eurazéo

Sune Jonsson bientôt à la Gacilly

En couverture Richard Dumas L’un des plus grands portraitistes français s’est prêté au petit jeu de l’abécédaire. Au fil des mots et du portfolio, l’exercice a oscillé entre moments de vérité et leçons de photographie.

Arty Les artothèques

M’Hammed Kilito Question de genre (s)

Sophie Hatier Gueules d’Islande

Blake Little Guns N’Roses

Nicolas Comment Conversation avec Milo

Delphine Diallo Autoportrait & auto-interview

Laure Vasconi Le je de Léo

Augustin Rebetez Lauréat du prix de la Fondation Latour