Sauvage – Sophie Hatier

Sauvage, un ouvrage photographique de Sophie Hatier
Balcons est une résidence photographie initiée par Charles Berling et Châteauvallon-Liberté- Scène nationale en collaboration avec le magazine de l’air. Depuis 2022, chaque année, un ou une photographe est invité.e à venir porter son regard sur la métropole Toulon-Provence-Méditerranée, à travers une spécificité qui la rend singulière. Fin 2025 et début 2026, Sophie Hatier a répondu à l’appel de la «sauvage nature». Au cours de sa résidence, cette photographe vivant entre Grignan et Paris a poursuivi sa route « Loin des jardins* ». Cette quête mi-artistique, mi-mystique a débuté il y a plus de vingt ans et l’a menée en Islande, en Norvège, en Namibie, en Camargue, en Savoie et aujourd’hui ici, dans ce bout du Var, dans ce coin d’Éden. Les Monts toulonnais, l’île du Gaou, Porquerolles, la Presqu’ile de Giens, les chemins côtiers, les criques et autres merveilles sauvages et naturelles ont été arpentés par cette femme qui les a immortalisés, à sa façon, comme de silencieux tableaux à la limite de l’abstraction. Une fois encore, Sophie Hatier est allée à l’essentiel. Elle s’est confrontée à la matière première, au sens propre et figuré. Elle a tranché la roche, le sable, la terre, les éléments sans fard et avec respect, humblement et crânement. Les espaces varois parcourus sont une nouvelle pierre dans le monde qu’elle ne cesse de façonner, un univers de couleurs et de formes de toute beauté.
La résidence de Sophie Hatier s’inscrit dans le cadre du festival Passion Bleue, programme pluridisciplinaire annuel de Châteauvallon-Liberté Scène nationale associant arts, sciences, conférences, performances, représentations, expositions autour d’un thème lié à la Méditerranée. Cette saison sera placée sous le sceau de la nature sauvage…
* Loin des jardins est le nom d’une série en cours mais aussi d’un ouvrage paru aux éditions de l’air, des livres.
Format : 155 x 220mm
Pagination: 32 pages + couverture
Broché, agrafage 2 points métal
27 photographies couleur
Photographies et légendes de Sophie Hatier
Préface de Charles Berling
Conception éditoriale: Stéphane Brasca
Maquette: Marcel Bataillard
Imprimé en avril 2026 par Les Arts Graphiques, Nice.
Dépôt légal: mai 2026
Prix: 15,50 euros
ISBN: 978-2-490704-18-7
Distribution/ diffusion: SAVECA
de l’air, des livres est la maison d’édition de médina 3, place Charles-Félix, 06300 Nice
ou
Édition limitée avec tirages
De cet ouvrage, il a été tiré 10 exemplaires de tête numérotés, accompagnés d’un tirage original* au format 30x40cm (pour une image de 24×36 cm) sur papier Hahnemühle Photo Tag ultra-smooth 300g, numéroté et signé par Sophie Hatier.
*Soit deux photographies différentes tirées chacune à 5 exemplaires.
Édition 1 : Le Gaou
Édition 2 : Cap des Mèdes, Porquerolles
Prix de lancement : 390 euros TTC