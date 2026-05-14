Sauvage – Sophie Hatier

Sauvage, un ouvrage photographique de Sophie Hatier

Balcons est une résidence photographie initiée par Charles Berling et Châteauvallon-Liberté- Scène nationale en collaboration avec le magazine de l’air. Depuis 2022, chaque année, un ou une photographe est invité.e à venir porter son regard sur la métropole Toulon-Provence-Méditerranée, à travers une spécificité qui la rend singulière. Fin 2025 et début 2026, Sophie Hatier a répondu à l’appel de la «sauvage nature». Au cours de sa résidence, cette photographe vivant entre Grignan et Paris a poursuivi sa route « Loin des jardins* ». Cette quête mi-artistique, mi-mystique a débuté il y a plus de vingt ans et l’a menée en Islande, en Norvège, en Namibie, en Camargue, en Savoie et aujourd’hui ici, dans ce bout du Var, dans ce coin d’Éden. Les Monts toulonnais, l’île du Gaou, Porquerolles, la Presqu’ile de Giens, les chemins côtiers, les criques et autres merveilles sauvages et naturelles ont été arpentés par cette femme qui les a immortalisés, à sa façon, comme de silencieux tableaux à la limite de l’abstraction. Une fois encore, Sophie Hatier est allée à l’essentiel. Elle s’est confrontée à la matière première, au sens propre et figuré. Elle a tranché la roche, le sable, la terre, les éléments sans fard et avec respect, humblement et crânement. Les espaces varois parcourus sont une nouvelle pierre dans le monde qu’elle ne cesse de façonner, un univers de couleurs et de formes de toute beauté.

La résidence de Sophie Hatier s’inscrit dans le cadre du festival Passion Bleue, programme pluridisciplinaire annuel de Châteauvallon-Liberté Scène nationale associant arts, sciences, conférences, performances, représentations, expositions autour d’un thème lié à la Méditerranée. Cette saison sera placée sous le sceau de la nature sauvage…

* Loin des jardins est le nom d’une série en cours mais aussi d’un ouvrage paru aux éditions de l’air, des livres.