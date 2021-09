de l’air, des livres présente La vallée avalée-La Vésubie. Sur les traces de la tempête Alex. Journal photographique de Marc Pollini

Le 2 octobre 2020, la tempête Alex, exceptionnelle par son intensité, frappe les vallées de la Vésubie, de la Roya et de la Tinée dans l’arrière-pays niçois. Le bilan de cet « épisode méditerranéen » hors-normes est effroyable; neuf personnes décédées et douze toujours disparues; 1 600 familles impactées; 400 maisons emportées dans soixante-dix communes classées en état de catastrophe naturelle; une cinquantaine d’ouvrages d’art touchés partiellement ou totalement; 1 100 km de sentiers détériorés ; une centaine de kilomètres de routes emportées; des paysages défigurés… L’addition se chiffre à plus de 1,2 Md €.

Quelques jours après la plus importante catastrophe écologique dans la France du 21ème siècle, le photographe Marc Pollini s’est rendu dans la vallée de la Vésubie, un territoire qu’il connait bien pour l’avoir arpenté en randonnée ou à vélo. Durant près de dix mois, il a effectué plusieurs séjours à Saint-Martin-Vésubie, le village où on a mesuré en 24 h 500 mm de pluies (par comparaison, la pluviométrie annuelle moyenne à Paris est de 720 mm). Dans les bois, dans les forêts et les montagnes qui cernent cette « Suisse niçoise », le long des petites rivières qui se sont transformées en torrents démentiels, dans les communes alentour, il a documenté, sans sensationnalisme, les traces de cette tempête. Au fil de quatre saisons, cet ouvrage brosse avec bienveillance le portrait d’un territoire meurtri, transformé à jamais.

Cet ouvrage accompagne une exposition éponyme à la Galerie Lympia à Nice du 2 octobre 2021 au 2 janvier 2022.

Prix TTC: 32 euros

Version numérique de l’ouvrage La vallée avalée-La Vésubie. Sur les traces de la tempête Alex. Journal photographique de Marc Pollini

Prix: 9 euros

Édition collector

Il a été tiré 30 exemplaires de tête numérotés, accompagnés d’un tirage original* au format 24 x 30 cm, numéroté et signé par Marc Pollini.



L’épave



Les oiseaux

*Soit deux photographies différentes tirées chacune à 15 exemplaires.

Prix: 290 euros

Spécificités techniques

Format : 29 cm x 21 cm à l’Italienne

Pagination : 96 pages + couverture

84 photographies en couleur

Impression couverture : 4 + 4 sur carte 2 faces 350 grs

Impression intérieure : 4 + 4 sur Condat Mat 170 grs

Direction éditoriale: Stéphane Brasca

Maquette: Marc Giacomoni

Avant-propos d’Éric Ciotti, texte de Stéphane Brasca, poème de Danielle Franzin.

Impression: Graphius (Belgique) par CPE Conseil en septembre 2021

ISBN : 978-2-490704-06-4

Diffusion librairie: Saveca Art&Paper

Cet ouvrage a bénéficié du soutien du Département des Alpes-Maritimes.

